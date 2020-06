Foggia, furto in zona industriale: rubati tir ed escavatori

Foggia, 19 giugno 2020. Un furto è stato compiuto la scorsa notte all’interno dell’azienda Satel che si occupa di energie rinnovabili nella zona industriale di Foggia dove sconosciuti hanno portato via tre autoarticolati e due escavatori parcheggiati nel piazzale della dell’azienda. Il valore della merce rubata non è stato ancora quantificato. Ad agire sarebbe stato un gruppo di quattro-cinque persone che dopo aver divelto la recinzione sono entrate nell’azienda ed ha portato via i mezzi. Il furto è stato scoperto da alcuni dipendenti al loro arrivo al lavoro. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere dell’impianto di vidoesorveglianza della Satel. Fonte: GdM