Foggia, ghanese spaventava passanti con ascia: arrestato

Foggia, 19 giugno 2020. La polizia di Foggia nella giornata di ieri, 18 giugno, è intervenuta intorno alle 10.30 in via Cerignola, dove alcuni cittadini avevano segnalato un uomo di origine ghanese che brandiva un’ascia con fare minaccioso. Non appena gli agenti sono giunti sul posto hanno individuato l’uomo, di grossa corporatura, che si è scagliato contro di loro brandendo l’oggetto, ma i poliziotti sono riusciti a schivare i colpi.

Gli agenti hanno cercato di instaurare un dialogo con l’uomo, che però continuava a inveire, e alla fine sono riusciti a bloccarlo. Perfino in questura il 38enne, con regolare permesso di soggiorno, ha scagliato uno scarpone contro i vetri dell’ufficio, danneggiandoli. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere. Fonte: GdM