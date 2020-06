Idee per un viaggio romantico

Matera

? Perché no! Anche se per pochi giorni, dedicarsi un po’ alla persona amata può solo fare bene al rapporto. Ovviamente a rendere ancora più speciale la situazione contribuisce la cornice. Quale scegliere? Quali sono le mete migliori per una fuga romantica (anche breve)? Nelle prossime righe, ne abbiamo selezionate alcune (sperando ovviamente di esserti d’aiuto).

Ok, forse quando si parla di mete romantiche la città dei sassi non è la prima destinazione che viene in mente. Questo vale però se non la si conosce. Matera, infatti, è un luogo a dir poco speciale. Gioiello incastonato nella roccia, è un posto perfetto per allontanarsi dallo stress e per dedicarsi a dolcissime passeggiate. Una zona da non perdere? Il Sasso Caveoso, affascinante con le sue stradine tortuose. In quest’area della città, è il caso di non farsi mancare un giro in Piazza San Pietro Caveoso, un luogo all’insegna del misticismo dove è possibile visitare la meravigliosa chiesa rupestre di Maria Idris.

Venezia

Parlare di mete per viaggi romantici significa, per forza di cose, chiamare in causa i grandi classici. Tra questi compare senza dubbio Venezia. Con le sue calli e panorami meravigliosi, la Serenissima è una tappa perfetta per chi vuole passare qualche giorno con la dolce metà. Per quanto riguarda i luoghi specifici da vedere, tra i principali troviamo senza dubbio il Ponte di Rialto, per non parlare di Piazza San Marco, uno dei simboli incontrastati della bellezza della nostra Italia.

Gita al Lago di Garda

Il Lago di Garda è una delle perle del Nord Italia. Quando lo si nomina, è necessario citare la possibilità di scoprirlo direttamente… dall’acqua. Noleggiare una barca al Lago di Garda è una risposta fantastica per chi sta cercando delle idee per passare un week end romantico con la persona amata.

Tra le tappe da non perdere è possibile includere diverse località. In questo novero ricordiamo Malcesine, considerata da molti il punto di partenza ideale per un’escursione in barca sul Lago di Garda. Proseguendo con l’elenco delle località da considerare quando si parla di gite in barca al Lago di Garda, citiamo Torri del Benaco, ma anche Isola del Garda, Bardolino e Limone. Non resta che partire e provare per scoprire una delle zone più suggestive della nostra penisola.

Vienna

Se c’è una città perfetta per quanto riguarda i soggiorni romantici, questa è proprio Vienna. La capitale austriaca è infatti nota per la sua atmosfera sofisticata. Scoprire questa città significa lasciarsi incantare dalle opere di Klimt, ma anche ammirare il Castello di Schönbrunn, un tempo residenza della Principessa Sissi.

Cinque Terre

Con questo suggerimento torniamo in Italia e lo facciamo parlando di un altro piccolo paradiso. Di cosa si tratta? Delle Cinque Terre. Questa zona della Liguria è uno dei vanti del nostro Paese nel mondo. Lo stesso vale per Portovenere, contesto perfetto per chi vuole vivere un week end d’amore.

Tuscia

Rimanendo sempre in Italia, parliamo di una regione la cui storia è antichissima e sul cui suolo sono passati popoli che hanno fatto la storia del nostro Paese, come per esempio gli Etruschi. Sì, stiamo parlando della Tuscia, una terra dove si può scoprire una varietà paesaggistica a dir poco sorprendente. Si passa infatti dai laghi vulcanici fino alle colline verdeggianti.

Chi fa tappa in questa zona non può assolutamente farsi mancare un giro a Viterbo. Anche se il Lazio è famoso nel mondo per l’eterna Roma – anche lei piena di scorci romantici – Viterbo è incantevole con le sue affascinanti viuzze e il quartiere medievale, che merita assolutamente una visita. Ovviamente, dopo il giro è il caso di fare tappa al ristorante, ordinando piatti tipici come l’acquacotta e i lombrichelli alla vitorchianese con finocchio selvatico.