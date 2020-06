I servizi digitali sono ormai una realtà consolidata nelle nostre vite quotidiane, tanto da aver modificato radicalmente molte nostre abitudini. La possibilità di fruire di servizi via web, sia da PC che da dispositivi mobili come smartphone e tablet, ha reso molto più semplici diverse attività e ampliato le opportunità di intrattenimento in maniera eclatante: dall’ascolto di musica alla visione di film, fino a giochi e passatempi, ecco come sono cambiate tante nostre azioni quotidiane.

Musica e film in streaming: cataloghi completi sempre in tasca

Una delle novità più importanti degli ultimi anni nel campo dell’intrattenimento, è sicuramente la possibilità di fruire di contenuti multimediali online. Musica e film sono oggi sempre a portata di mano grazie a servizi di streaming che consentono di avere a disposizione i propri contenuti preferiti semplicemente connettendo PC, smartphone e tablet alla rete. Spotify e Deezer per quanto riguarda canzoni singole e album completi, così come Infinity, l’ormai amatissimo Netflix o il nuovo portale Disney+ per la visione di film, serie tv e documentari, sono solo alcune delle piattaforme più utilizzate nel mondo per questo genere di intrattenimento.

Se inizialmente il fenomeno della condivisione di file audio e video sul web aveva generato preoccupazione tra gli addetti ai lavori, col tempo sono stati gli stessi operatori del settore a comprendere le potenzialità della rete internet per creare un sistema più comodo e rapido di fruizione di tali contenuti. Ecco così che si è arrivati, nel giro di pochi anni, a cataloghi infiniti di proposte di ogni genere, adatte a qualsiasi tipologia di utente, disponibili con un semplice click o un tap sullo schermo del device mobile.

Il gioco online come nuova frontiera del divertimento

Tra i settori più interessati da questa evoluzione tecnologica, è impossibile non citare quello dei videogames: se fino a qualche anno fa questo tipo di divertimento era per lo più legato all’utilizzo di personal computer e console in ambito domestico, nel giro di pochissimo tempo internet ha letteralmente rivoluzionato le modalità di fruizione dei giochi. Se pensiamo a giochi d’azione e battle royale come Fortnite di Epicgames o League of Legends, o ancora ai più classici giochi da casino, proposti da portali di settore come Betway, possiamo facilmente intuire come le potenzialità del web abbiano creato un diverso modo di interagire, con la possibilità non solo di collegarsi da qualsiasi luogo tramite il proprio device, ma anche di farlo in contemporanea con altri utenti pronti a sfidarci.

Proprio il comparto dei casino, tra l’altro, ha avuto il pregio di saper ricreare in maniera davvero realistica le emozioni delle sale da gioco fisiche, creando al contempo sistemi di protezione e sicurezza per gli utenti altamente innovativi, proprio per venire incontro alle diffidenze di chi sin dall’inizio si è approcciato a tali siti. Oggi parlare di gioco online vuol dire fare riferimento a un settore in costante crescita, che muove cifre enormi sia in termini di utenti che di spesa complessiva e che propone continuamente novità sempre più interessanti dalle quali è impossibile non lasciarsi ammaliare.

Vantaggi e convenienza con lo shopping online

Nell’ambito del tempo libero e dell’intrattenimento, seppur in maniera più ampia, rientra anche il concetto di shopping online, che ha rivoluzionato il nostro modo di fare acquisti. Sul web è praticamente possibile trovare di tutto, solitamente con prezzi più vantaggiosi rispetto ai negozi fisici e tanti vantaggi in termini di orario di acquisto (un negozio online è accessibile 24 ore su 24) e di comodità nella consegna (qualsiasi prodotto può essere ricevuto direttamente a casa).

L’iniziale diffidenza degli utenti, che ha riguardato anche le prime esperienze di shopping online, ha lasciato ormai il posto alla consapevolezza di avere di fronte un modo completamente nuovo di fare acquisti, senza perdere nulla dal punto di vista della qualità e del servizio clienti. Molti operatori del settore, a partire dai grandi marketplace come Amazon fino ad arrivare ai piccoli negozi elettronici, garantiscono oggi elevati livelli di sicurezza e protezione dei dati, una user experience assolutamente piacevole e servizi eccellenti per quanto riguarda la possibilità di contatto diretto con il personale di vendita, la politica dei resi e i tempi di consegna. Tutto ciò ha fatto sì che in poco tempo lo shopping online diventasse un’abitudine consolidata per tantissimi utenti, che riescono così ad accedere anche a prodotti difficilmente rintracciabili nei negozi fisici vicino casa in maniera rapida e divertente.