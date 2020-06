laltra Capitanata, Frisani “Mi spenderò per il riscatto del territorio”

, 19 giugno 2020. “La nascita del nuovo movimento provinciale laltra Capitanata rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo di una nuova attività politica nel nostro territorio.realmente fattivi per fornire un concreto slancio al nostro territorio provinciale, troppo facilmente dimenticato dalla attuale azione politica regionale.

Un territorio, quello della provincia di Foggia, ricolmo di risorse ed opportunità che, da sole, dovrebbero renderlo uno dei più floridi nel panorama nazionale. Sono convinto che questo comporti, anche, una responsabilità incontrovertibile e diretta da parte di questo movimento verso la comunità di riferimento, un impegno oneroso volto al superamento dei cliché propagandistici, tipici della vecchia politica, e precipuamente dell’utilizzo opportunistico del termine “Capitanata”, unicamente finalizzato al raggiungimento di risultati privi di contenuto.

Il mio coinvolgimento nel movimento provinciale laltra Capitanata trae origine proprio dalla convinzione di trovarmi di fronte ad un progetto serio, fatto di personalità politiche che da sempre si sono distinte per la loro vicinanza alla vita reale di comunità e che lo hanno fatto attraverso la loro singola esperienza da Amministratori del territorio mediante il raggiungimento di importanti risultati nei vari ambiti di competenza. Attraverso la mia esperienza quale Consigliere Comunale di una Città di circa 60 mila abitanti, la mia amata Cerignola, cercherò di contribuire ad un progetto il cui obiettivo è far sì che si possa finalmente parlare di un territorio in crescita, di un territorio non più dimenticato, di un territorio che sappia imporre le proprie virtù ed ottimizzare le proprie risorse, per far sì che si possa finalmente parlare di un’Altra Capitanata.

ALE FRISANI, CERIGNOLA 19 GIUGNO 2020