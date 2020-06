Le strade diverse degli ex sindaci Riccardi e Cascavilla per le regionali

Da “verso strade politiche diverse, sebbene unite dalla conoscenza del territorio per averlo amministrato. Non solo un movimento politico provinciale ma certamente, per alcuni di loro, un trampolino di lancio verso le elezioni regionali, un percorso comune ma distinto per molti versi., ex sindaco di Manfredonia, sarebbe già candidato per “Con”, il simbolo e la lista di Emiliano. Nell’alveo del centrosinistra (il comunicato riportava, oltre a quello di Riccardi, i nomi di), Rino Pezzano, ex vicesindaco di Cerignola, se non si vota a settembre per le comunali, è orientato verso la lista di Pisicchio a settembre.

Altra storia per Costanzo Cascavilla, ex sindaco di S. Giovanni Rotondo, dato in avvicinamento, già da molti mesi, a Italia in comune, in contatto diretto con il vicepresidente della Regione Antonio Nunziante. La lista di un partito sempre meno civico e sempre più strutturato, annovera 4 consiglieri regionali uscenti, a quanto pare Cascavilla avrebbe colto la notizia del “movimento territoriale organizzato” con qualche perplessità dati i contatti già avviati. A proposito di civiche, se il sindaco di Lucera Antonio Tutolo, che della bandiera non partitica ha fatto vessillo, decidesse di candidarsi per Bari e proprio in “Con”, comunicandolo entro il 25 giugno perché si voti a settembre, sarebbe come il tornado in arrivo, nel senso di tempesta. Lo stesso Riccardi, a quel punto, potrebbe scegliere ‘La Puglia per Emiliano’, l’altra lista del presidente uscente, per evitare il derby provinciale, una prassi normale nel risiko delle candidature.

Giuseppe Mangiacotti, che lo scorso anno sfidò Crisetti al comune di S. Giovanni Rotondo con i simboli del centrodestra, continuerebbe in questa parte politica la sua esperienza politica. Questa volta impegnato alle regionali.

A S. Severo, Fdi sta lavorando alla candidatura di Francesco Stefanetti, che è quasi certa. L’Udc che a livello regionale starà con il centrodestra, potrebbe avere varie possibilità. Quella meno plausibile è che faccia una sua lista, l’altra è che qualcuno di loro trovi posto in Fi, come Napoleone Cera, a sinistra restano i Popolari con Emiliano.

Riguardo alla candidatura di Leo Di Gioia, se in una civica o nella Lega, un riferimento recente è stato fatto da Attilio De Matteis nella trasmissione di Foggia Tv “Senza machera”. Ospiti Bruno Longo per Fdi e Massimiliano Di Fonso, in un breve passaggio il giornalista ipotizzava un accordo del consigliere regionale con Raffaele Fitto. Al momento non ci sono conferme, anche perché sul nome del candidato presidente manca l’ufficialità. Più probabile, finora, la sua corsa nella Lega dove altri big sono già scesi in campo e per cui, comunque, l’ultima parola potrebbe arrivare dalla segreteria federale.