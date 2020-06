Carapelle, 19 giugno 2020. “Siamo un’istituzione, non la Magistratura. E sapevamo solo che c’erano dei dubbi di alcuni genitori, e che i loro bambini non volevano più andare a scuola”. Commenta così la notizia delle presunte violenze ai danni dei bambini allievi della Scuola dell’Infanzia di via Fiume il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele. I genitori si erano rivolti al alle autorità del Comune al momento dell’accaduto, “come fanno tutti i cittadini quando si presenta un problema”. In quel caso avevano parlato con il vicesindaco, Ulderico Spinapolice, il quale, secondo Di Michele “ha avuto l’intuizione che vi fosse qualcosa che non andava bene e ha convinto i genitori a sporgere denuncia”.

Perché allora non parlare prima, perché aspettare? L’interrogativo sorto da più parti. “Noi non potevamo dire che era in corso un’indagine. C’è il segreto d’ufficio” la risposta a Statoquotidiano del sindaco di Carapelle “E avevamo l’obbligo del segreto. Adesso è diverso, è iniziato il processo”.

Nel frattempo è passato nei social e nei media il pensiero che il caso delle violenze nella scuola dell’Infanzia a Carapelle possa essere associato ai fatti di Bibbiano, dove, nell’estate 2019, era partita un’inchiesta su un presunto traffico di minori avvenuto nel piccolo comune in provincia di Reggio Emilia”. “Il paragone non mi piace” il parere espresso da Di Michele a Statoquotidiano. E tiene subito a stabilire una distanza tra i fatti di Carapelle e il caso Bibbiano. Nel caso degli episodi avvenuti presso la Scuola di via Fiume, sottolinea infatti “si tratta di un episodio circoscritto. Le maestre sono state già allontanate da un anno. La comunità è sana, nel senso che le mamme non devono preoccuparsi. Anche perché abbiamo un dirigente scolastico di altissimo livello, Umberto, Ranauro, della provincia di Avellino, che ha la situazione sotto controllo. E siamo riusciti ad evitare cosa poteva essere nel tempo.”

A cura di Daniela Iannuzzi, Foggia 19 giugno 2020