Manfredonia, 19 giugno 2020. Ancora incendi di autovetture a Manfredonia. Nella notte, è andata in fiamme una Fiat Punto in zona Acqua di Cristo. Indagini in corso. Intervenuti i Carabinieri di Manfredonia. L’auto sarebbe di proprietà, o nell’utilizzo, di un residente del luogo con precedenti.