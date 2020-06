, 20 giugno 2020. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato dato atto che nei confronti del sig. Renegaldo Emanuele, in qualità di impresa individuale, residente a Manfredonia, è stata adottata (come già reso noto ) con provvedimento n.30195 del 09/06/2020 “informazione antimafia interdittiva”, giusta comunicazione della Prefettura di Foggia. Da qui, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 94 del Codice delle leggi antimafia, relative agli effetti delle informazioni interdittive adottate dal Prefetto.

Pertanto, il Comune di Manfredonia ha deliberato di revocare, per i motivi suesposti, la Scia per attività di somministrazione di alimenti e bevande del giugno 2018. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo

Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento.