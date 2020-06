Manfredonia. La New Public Management (II)

La struttura burocratica del comune va necessariamente migliorata sul piano dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità delle proprie funzioni in un’ottica di gestione per obbiettivi e di utilizzo ottimale delle risorse finanziarie pubbliche, materiali e umane.

Per misurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’organo di gestione della cosa pubblica è necessario affiancare alla classica analisi di bilancio dei documenti di contabilità finanziaria anche un’analisi dei prospetti di contabilità economica e patrimoniale. La semplice contabilità finanziaria non è sufficiente a valutare la performance complessiva della gestione amministrativa.

La contabilità finanziaria non evidenzia:

1) La composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio pubblico dell’Ente;

2) La composizione quantitativa e qualitativa del debito pregresso;

3) L’identificazione dei costi dei servizi e dei programmi pubblici realizzati;

4) La trasparenza e la comprensibilità delle informazioni;

5) L’esigenza di rendere conto alla collettività del proprio operato attraverso un processo di

rendicontazione sociale.

Il rafforzamento di un sistema contabile economico-patrimoniale e di una contabilità analitica adeguata permetterebbero di valutare la performance complessiva del comune attraverso misurazioni di prestazioni a livello individuale, dell’intero apparato pubblico e delle politiche pubbliche attuate. E’ necessario porre in essere un sistema in grado di evidenziare in maniera chiara e tempestiva il collegamento tra le scelte operate a livello politico-programmatico e le azioni concrete dirette al soddisfacimento dei bisogni, introducendo nuove modalità di sviluppo del Programma di Mandato dell’Amministrazione e adeguati strumenti di controllo del relativo stato di attuazione. Introdurre “Schede di Valutazione Bilanciate” quale strumento per il controllo strategico, in grado di collegare gli obiettivi strategici dell’organizzazione agli obiettivi operativi e organizzativi mediante

l’analisi di misure di performance interne ed esterne e relative a tutti i profili della gestione

dell’Amministrazione. Verificare la validità delle strategie delineate rispetto agli obiettivi definiti nel Programma di Mandato rispetto alle risorse disponibili ed ai bisogni da soddisfare questo è il compito dell’introduzione delle “Schede di Valutazione Bilanciate”.

La “Scheda di Valutazione Bilanciata deve tener conto:

1) Dei portatori di interesse mediante la valutazione della capacità dell’amministrazione di

soddisfare i bisogni degli utenti istituendo un “ufficio relazioni con il pubblico (URP) il quale

utilizza, la gestione segnalazione e reclami come strumento di controllo continuo sui servizi

erogati. Mediante tale procedura l’amministrazione verifica che ogni pratica arrivi a

conclusione, si relaziona con i servizi e gli uffici interessati, monitora costantemente la

situazione e ne rileva statisticamente i risultati;

2) Della qualità dei processi interni attraverso una puntuale valutazione della capacità degli

stessi di recepire, interpretare e soddisfare i bisogni e soddisfare le esigenze espresse o

implicite, delle persone;

3) Dello sviluppo dell’apprendimento e crescita dei dipendenti. in un Ente che eroga servizi il rapporto interpersonale risulta di fondamentale importanza. Pertanto è importante misurare le qualità personali dei dipendenti e come interpretano il loro ruolo e come gestiscono le proprie attività. Analizzare il clima organizzativo e migliorarlo per favorire la crescita della motivazione e il processo di sviluppo della qualità dei servizi;

4) Della finanza mettendo in relazione i risultati ottenuti dal comune in termini di efficienza con le aspettative dei cittadini e dei portatori di interesse, al fine di garantire il rispetto del principio di equità nell’erogazione dei servizi. In altri termini la gestione della finanza pubblica deve essere in grado di fornire i servizi nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

SPESE = ENTRATE TRIBUTARIE + INTROITI PRESTAZIONI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE + TRAFERIMENTI STATALI.

Gestire le risorse in modo efficace ed efficiente comporta un radicale cambiamento di mentalità nell’organizzazione tale da favorire la presenza di visioni condivise, linguaggi comuni, analoghe logiche di analisi delle priorità e di definizione di strategie fra amministratori e dirigenti. Il Controllo Strategico e il Bilancio Sociale (la Balanced Scorecard).

Aspetti Operativi.

Nel definire il controllo strategico il comune deve tener presente i principi base del suo esistere, ovvero che il territorio è luogo di ascolto dei bisogni, si vendono opere e trasformazioni che influenzano l’esistenza dei singoli e quindi il loro sentire come stato di benessere o malessere.

Il TUEL recita che “spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale” e precisa che tali attività si riferiscono principalmente ai servizi alla persona e alla comunità, alla struttura e all’utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico. La Mission è quindi promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità avvicinando i cittadini alla gestione della cosa pubblica ponendolo al centro del programma politico. Tale Mission va formalizzata attraverso un processo di pianificazione triennale che ogni anno deve essere aggiornata e approvata con il bilancio e la relazione Programmatica.

La pianificazione deve definire obiettivi e strategie bilanciate che riguardano:

a) La città attraverso lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti, della viabilità, del verde e dei parchi, della sicurezza e del welfare;

b) l’apprendimento e della crescita di tutto il personale dipendente dell’ente attraverso corsi di formazione e momenti di confronto interni ed esterni;

c) la finanza pubblica attraverso l’equilibrio complessivo del bilancio che è bene pubblico da

salvaguardare in una gestione sana e trasparente;

d) i processi interni che vanno gestiti in una prospettiva di efficienza e di economicità

garantendo l’efficacia dei servizi resi ai cittadini.

LA CITTA’ (Sviluppo dei trasporti, viabilità, verde, parchi, sicurezza, welfare)

Apprendimento e crescita

FINANZA (Pareggio di Bilancio) Processi interni

Il processo politico e quello tecnico e amministrativo devono essere contemplati come un continuo agire sull’attuazione degli obiettivi attraverso l’esecuzione di strategie che tengano conto dei risultati raggiunti rispetto alla “Scheda di Valutazione Bilanciata”.

L’art. 147 e 196 del TUEL prevedono controlli di regolarità amministrativa, contabile, controllo strategico, controllo sulle partecipate e il controllo degli equilibri finanziari, lasciando ampia libertà all’ente di adottare gli strumenti più idonei per realizzarli.Purtroppo l’importanza che la pianificazione e il controllo hanno nella gestione dell’ente non è stata ancora compresa né dall’organo politico nè da quello amministrativo e, risulta ancora del tutto estraneo alla cultura organizzativa degli enti locali, considerato un sub-sistema contabile. I documenti di programmazione dell’attività amministrativa previsti dalla legge sono:

a) Relazione previsionale e programmatica (Documento Unico di Programmazione);

b) Bilancio di previsione pluriennale;

c) Bilancio previsionale annuale. (II – continua)

(A cura del dott. Nicola di Bari – Economista di Impresa GEI – Dottore Commercialista – Manager imprenditore – fonte www.comunitaeterritorio.it)