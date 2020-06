, 19 giugno 2020. “Nonostante rischiamo di intossicarsi, siamo penalizzati con sanzioni assurde immaginabili perché oramai siamo accusati come delinquenti, ma in realtà, come vedete, siamo degli spazzini del nostro mare”. Lo dice a StatoQuotidiano il sig., pescatore del compartimento marittimo di Manfredonia.

“Ora vi chiederete: perché vogliono toglierci dalla pesca?”. “Perché queste multinazionali, legate anche con la politica, non vogliono essere scoperte per il loro inquinamento ambientale. Per queste società è tutto regolare: possono navigare possono buttare i rifiuti in mare senza nessun controllo da parte dell’autorità, anzi i controlli li ribaltano su di noi trovando tutti i peli nell’uovo, affinché ognuno di noi lasci il proprio lavoro. Bravi, veniteci a controllare non vi preoccupate”, termina il pescatore.