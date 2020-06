Monte Sant’Angelo, Giuseppe Ricucci riconosciuto “maestro artigiano” dalla Regione Puglia

È stato accolto questa mattina, nella Casa Comunale – dal Sindaco Pierpaolo d’Arienzo , dal Presidente del Consiglio comunale Giovanni Vergura e dagli Assessori Generoso Rignanese (Attività produttive) e Rosa Palomba (cultura e turismo) – il “maestro del ferro” Giuseppe Ricucci conosciuto in città come “il fiorentino” che è stato riconosciuto dalla Regione Puglia come “maestro artigiano”.

“Complimenti, siamo felici che la Regione abbia giustamente riconosciuto un grande artigiano della nostra Città“ – ha commentato il Primo cittadino.

Infatti, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 26/2018, il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito a “coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all’Albo provinciale o regionale delle imprese artigiane, ovvero ai soci di queste, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all’attività”. Maggiori info http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/maestroartigiano

