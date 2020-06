Psicologo di base. Campo “Covid conferma: assistenza psicologica è fondamentale”

Manfredonia, 19 giugno 2020. “Quanto sia fondamentale l’assistenza psicologica ce lo ha drammaticamente mostrato la pandemia da Covid-19 e non è per caso che l’istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie sia una delle prime leggi approvate dal Consiglio regionale una volta terminata l’emergenza. Questa attività entra a pieno titolo, dunque, tra quelle di assistenza primaria territoriale ed è svolta in stretta collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti ambulatoriali”.

“L’obiettivo è prevenire e ridurre il rischio di disagio psichico, promuovere la salute e attivare la rete di assistenza e tutela sociale. Le ASL pugliesi dovranno ora procedere all’assunzione degli psicologi di base e del dirigente psicologo a cui spetterà il compito di programmare e valutare le attività svolte territorialmente. La Regione Puglia, contestualmente, ha istituito l’Osservatorio regionale a cui sono chiamati a partecipare l’Ordine professionale degli psicologi, le associazioni scientifiche di psicologia, le università pugliesi in cui siano attivi i corsi di laurea in psicologia, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Salute e benessere fisici e mentali sono un tutt’uno e risponde alla missione del servizio sanitario pubblico garantire l’accesso universale all’assistenza psicologica di base.”