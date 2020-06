Sanità, Pisicchio e Turco “Ok linee guida per internalizzazione. Ora Asl facciano presto”

, 19 giugno 2020. “Le linee di indirizzo per procedere all’internalizzazione e stabilizzazione da parte delle Asl pugliesi di personale delle società in house, dedicato a servizi indispensabili come trasporto pazienti, rete del 118, servizi Cup e informatico, portierato, pulizie e manutenzione del verde e varia, sono un ottimo punto di partenza. La sanità pugliese ha bisogno di continuità e di dare risposte chiare alla vasta platea di lavoratrici e di lavoratori, spesso invisibili, che non possono più vivere nel limbo della precarietà.. Ricordiamo a tutti che proprio Senso Civico nelle scorse settimane si era fatto promotore di una mozione ad hoc che mirava all’espletamento di queste procedure, in particolar modo sul personale del 118, anche alla luce della grande professionalità e dedizione mostrate durante i giorni più difficili della pandemia.

Ora ci auguriamo tempi certi e vigileremo affinché ogni Asl metta in campo tutti gli iter amministrativi e burocratici per far sì che l’impegno del governo del centrosinistra sia portato a termine in tempi ragionevoli e chiari”. Lo dichiarano gli esponenti di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia, l’assessore regionale Alfonso Pisicchio e il consigliere regionale Giuseppe Turco.