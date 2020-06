‘Un reporter in valigia’, su IGTV terzo episodio sul Gargano

RIMINI, 19 giugno – Sabato pomeriggio verrà pubblicato sul canale IGTV di ‘Un reporter in valigia’ il terzo episodio della web-serie dedicata al Gargano prodotta dal giornalista riminese Mirco Paganelli. Tema del nuovo racconto, il piccolo comune di Mattinata (Foggia) e la sua gente.

Nell’anno della pandemia, il turismo di prossimità diventa protagonista di questa web-serie che unisce aneddoti storico-culturali alle chiacchiere con la gente locale nello scoprire mete meno conosciute. “Mattinata è nel mio cuore – commenta Paganelli -. Un piccolo borgo bianco lambito da distese di ulivi che indicano la strada verso il mare. Qui si respira il Gargano autentico, quello che ha fatto del connubio tra mare e montagna il suo punto di forza. Buon cibo, storia millenaria, escursionismo e relax. A questa terra non manca nulla. Ogni volta che ci torno, mi fermo sulle panchine a chiacchierare con gli anziani che ogni mattina affollano il corso principale. Mi perdo nei loro ricordi che alla fine della conversazione diventano un po’ anche miei”. Un’occasione, per il video-reporter che viaggia prevalentemente da solo girando e montando video in autonomia, “per sottolineare la centralità della conversazione coi locali nel carpire lo spirito di un luogo”.

Come guardare gli episodi? Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare le altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è ‘Un reporter in valigia’? “Non chiamatemi travel blogger”. La web-serie è a metà tra il documentarismo e il blog di viaggio, perché al racconto di persona durante il viaggio, Paganelli unisce approfondimenti storico-culturali e sociali. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Definirei il mio progetto un documentario che usa un linguaggio più vivace e dinamico in modo da poter essere apprezzato da tutti, indipendentemente dall’età e dalla formazione”, ha aggiunto il giornalista.