Violenze nell’asilo di Carapelle, 4 maestre già sospese nel febbraio 2020 (ft video)

, 19 giugno 2020. Le quattro maestre accusate di maltrattamenti ai danni di alcuni bambini di un asilo comunale dierano state sospese dal servizio per un breve periodo con un provvedimento del GIP di Foggia del 5 febbraio 2020, così come richiesto dal pubblico ministero. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. Lo stesso PM nella sua richiesta scrive di “abitualità e reiterazione costante” delle condotte delle quattro maestre, a fronte di numerosissimi filmati ottenuti daiattraverso telecamere nascoste, piazzate nelle varie aule dell’asilo.

L’Avvocato Michele Sodrio a StatoQuotidiano.it “Dopo avere dato una prima lettura agli atti d’indagine i fatti mi sembrano ancora più gravi e davvero non comprendo come sia stato possibile non applicare a queste cosiddette maestre una misura cautelare più severa. Si tratta di soggette chiaramente inadeguate per svolgere il ruolo di educatrici e pericolose per i bambini, viste le loro tendenze violente. Non a caso ho letto che i carabinieri avevano proposto l’adozione appunto di misure cautelari ben più adeguate alla gravità dei fatti“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it