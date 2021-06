Covid Puglia, pediatra Laforgia: “Vaccinate i vostri figli senza avere paura”

Bari, 19/06/2021 – Secondo il professor Nicola Laforgia, ordinario di Pediatria all’Università di Bari, non ci sono dubbi sulla necessità che si vaccinino tutti. I dati scientifici su cui bisogna ragionare non possono essere messi in discussione. A quanto dichiarato dallo stesso pediatra a Repubblica, il vaccino nei bambini e ragazzi dai 12 ai 15 anni ha dimostrato zero effetti gravi e un’alta efficacia: questo mette quella parte della popolazione in sicurezza e contribuisce a mettere in sicurezza tutta la popolazione.

Se i dati degli studi per i bambini dai sei mesi fino ai 12 anni saranno analoghi, sarà giusto consigliarlo anche a quella fascia di età. Davanti alle perplessità delle famiglie sulla vaccinazione dei loro figli, il pediatra risponde che i dati complessivi sugli adulti dicono che il rischio di effetti gravi è molto più basso rispetto alla malattia e che il vaccino oggi autorizzato per la fascia di età 12-15 anni, quello Pfizer, ha passato la Fase 3 di sperimentazione con numeri non molto diversi da quelli valutati per i precedenti vaccini per l’età pediatrica, 2 mila 300 bambini circa: gli effetti gravi sono zero. (ilquotidianoitaliano)