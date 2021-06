Crollo palazzina Barletta, il gatto Peppino cerca i suoi padroni

Barletta, 19/06/2021 – (norbaonline) Peppino non si dà pace. Il gatto della coppia rimasta ferita nel crollo della palazzina a Barletta si aggira tra la macerie, spaventato. Non sa che i suo padroncini sono ricoverati in ospedale. Peppino continua a cercarli e imperterrito varca il confine dell’area transennata. Ha i baffi bruciati ma è dolcissimo e si lascia avvicinare. I volontari dell’Enpa di Barletta, che ogni giorno portano al gatto acqua e cibo, lanciano un appello affinchè qualcuno possa ospitare Peppino fino al ritorno dei suoi padroncini. (norbaonline)