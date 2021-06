Emiliano: “Dall’estero speriamo venga meno gente possibile”

Bari, 19/06/2021 – (norbaonline) “Dall’estero speriamo che venga meno gente possibile. Per gli italiani, che sono i benvenuti, ci sono regole ben precise, tutti i green pass previsti. Per l’estero, ci sono misure nazionali severissime per chi viene da Paesi che hanno una recrudescenza di varianti”. Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la presentazione della nuova campagna di comunicazione di Pugliapromozione per l’estate 2021.

“Ricorderete – ha aggiunto Emiliano – che sembrava che l’Inghilterra avesse fatto bingo, perchè aveva utilizzato tutte le prime dose e allungato le seconde. Come al solito, abbiamo vantato tantissimo le fotografie di Londra piene di gente e adesso sono punto e a capo. Noi dobbiamo vaccinare tutti con le due dosi e cominceremo in autunno con la terza“. “Noi stiamo mettendo in sicurezza la regione sotto ogni aspetto. In questo momento il dispositivo di accoglienza si fonda sul gran numero di vaccinazioni che stiamo facendo” – ha detto ancora Emiliano.

"Le tre parole d'ordine del turismo in Puglia sono sicurezza, richiamo del turismo locale a conoscere e usare le strutture turistiche della Puglia e, soprattutto, un messaggio di amore e accoglienza. Queste cose non sono incompatibili con la situazione epidemiologica". Con riferimento alla campagna vaccinale, il governatore ha detto che "siamo una delle migliori regioni d'Italia, una delle più disciplinate e con i risultati migliori, e questo ovviamente da' garanzie".