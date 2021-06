Foce Varano, tutti in spiaggia. “La stagione si prevede ottima”

Foce Varano, 19 giugno 2021 – Le spiagge del Gargano sono ripartite davvero. A Foce Varano, ormai ripopolata da bagnanti e conterranei possessori di seconda casa, i gestori degli stabilimenti balneari possono finalmente guardare ottimisticamente a questa stagione estiva. I numeri finora prometto bene, e sono state già registrate le prenotazioni per i mesi di luglio ed agosto.

“Quest’anno sono riuscito a mettere tutti gli ombrelloni alla distanza di 3,50. L’anno scorso gli ombrelloni erano a 5 metri”. È quanto riferisce Mario Panella, titolare dello stabilimento balneare Panis Beach, che in nell’intervista conferma un clima meno incerto rispetto all’estate 2020. E fa un richiamo: “È inutile piangere. Anche l’anno scorso si è lavorato. La collaborazione è il miglior sistema per far arrivare la gente, ma qui sembra che fai del male se gli chiedi di collaborare”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola