La showgirl pugliese Maddalena Corvaglia smentisce la storia con Paolo Berlusconi

Bari, 19/06/2021 – (ilfattoquotidiano) Tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi è amore? No. A smentire i gossip delle ultime ore è stata la diretta interessata. via social. “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata… Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”, ha scritto in un lungo messaggio rivolto ai suoi 1.200.000 follower.

Poi ha continuato: “Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin… Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione. Buon pomeriggio a tutti!”, ha concluso nel post pubblicato su Instagram ieri 18 giugno. Si spengono così le indiscrezioni e i pettegolezzi sulla presunta relazione tra la showgirl salentina e il fratello di Silvio Berlusconi. (ilfattoquotidiano)