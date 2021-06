STATOQUOTIDIANO.IT. Manfredonia, 19 giugno 2021. “Le ricerche sono in corso. La ragazza non è stata ancora trovata“. E’ quanto appreso (ore 21.30) da StatoQuotidiano.it relativamente alla scomparsa di una 13enne di Manfredonia, Bernardet Malerba, della quale non si hanno notizie dalle 21 circa di ieri sera.

La giovane, come riportato dai parenti, “è alta circa 1.60, e porta un caschetto nero”.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, la ragazza è stata vista l’ultima volta in zona Monticchio (area dove risiede), con due amiche verso le ore 21 circa di ieri.

Al momento non risulta alcuna motivazione ufficiale o situazione di tensione alla base dei fatti.

Ricerche in corso, procedono i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia. Una denuncia per i fatti è stata presentata anche al locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Sono stati già ascoltati alcuni amici della minore. Seguono aggiornamenti.