Manfredonia, riapre il varco del Lungomare: Siponto torna a respirare

Manfredonia, 19/06/2021 – Era un evento atteso da tutta la cittadinanza da settimane e finalmente si è realizzato: la barriera che chiudeva una estesa zona di Manfredonia è stata rimossa questa mattina. Fino a ieri, una ordinanza comunale piuttosto contestata sui social consentiva, nel tratto di strada compreso tra Lungomare del sole, dall’incrocio con Viale Ozita sino all’ingresso del Molo di Ponente, compreso viale Kennedy “il transito dei veicoli ai proprietari di attività commerciali, pubblici esercizi, attività di ristorazione nonché personale in servizio presso di essi e utenti, avventori e clienti che abbiano necessità di recarsi presso tutte le categorie di attività presenti sul Porto Turistico”.

In pratica restavano esclusi tutti i residenti che avrebbero dovuto fare un giro di alcuni km, entrando nell’unico ingresso di Siponto situato all’inizio di viale di Vittorio. La cittadina ha vissuto per settimane una situazione allucinante: una intera zona della città praticamente quasi isolata con diversi cittadini che raggiungevano il Porto Turistico scavalcando le barriere poste per delimitare la zona dei binari, dove però il treno non passa da decenni. Non parliamo poi dei titolari delle numerose attività commerciali, beffati dopo mesi di lockdown pandemico.

La domenica poi il caos raggiungeva la summa, con il traffico che bloccava le vetture per diverso tempo sotto il sole. E’ indicativo poi che, in una situazione di assenza della politica, nessuna delle numerose “forze” politiche (nuove o presunte tali) che stanno spuntando come funghi in prossimità delle elezioni si sia posta l’obiettivo di rendere meno isolata Siponto. Un problema che si protrae da decenni. Un po’ di asfalto dove non passano treni non sembrerebbe essere un traguardo così insormontabile.