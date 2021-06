Puglia Regione gay friendly, Guida spiagge 2021: Manfredonia c’è

Manfredonia, 19/06/2021 – (wearegaylyplanet) “Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che la Regione Puglia è tra le più Gay-Friendly d’Italia; è qui infatti che vengono organizzate le iniziative principali a livello di eventi, dove esistono una quantità notevole di spiagge dedicate, di associazioni e luoghi meglio strutturati a livello di accoglienza.

La Puglia è una regione incredibile ed è una delle più gay-friendly d’Italia. In estate turisti gay arrivano qui da tutto il mondo, soprattutto in Salento e in Valle d’Itria, e riempiono le calette e le spiagge lungo tutta la costa, dal Gargano al tacco dello stivale.

Le migliori spiagge gay in Puglia dove fare naturismo, rilassarsi e incontri gay

Alla fine di questo post potrai trovare tutte le spiagge salvate in Google Maps. Salva la mappa per avere sempre nel tuo smartphone le spiagge gay e naturiste della Puglia.

Spiagge gay nel Gargano: dove andare e recensioni

Il Gargano è un territorio pugliese davvero incredibile, ricco di scogliere e spiagge anche spiagge gay dove è facile venire a rilassarsi e fare incontri inaspettati.

Spiaggia gay delle Murgette

Le lunghe spiagge di sabbia lasciano spazio a roccia e calette incantevoli nel tratto di strada che va tra Peschici e Rodi. Qui, tra Calanella e San Menaio si trovano tante calette con delle spiagge gay e naturiste dove passare il tempo nei giorni caldi estivi.

Indirizzo: coordinate Google Maps 41°56’25.8″N 15°58’13.7″E

Spiaggia gay-friendly di Siponto

Il tratto balneare di Siponto (quello più vicino a Manfredonia) è una spiaggia gay-friendly molto frequentata in estate”. (wearegaylyplanet)