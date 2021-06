Variante Delta, Lopalco: “Rafforzare sorveglianza per salvare il turismo”

Foggia, 19/06/2021 – (quotidianoitaliano) In una settimana, sono raddoppiati i nuovi casi sequenziati dal laboratorio Covid del Policlinico di Bari, guidato da Maria Chironna e dall’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata. Per evitare che il Covid19 e la temutissima variante indiana, le armi vincenti per salvare le vacanze e il turismo sono: certificazione verde, tracciamento e sequenziamento delle varianti.

La Puglia quindi è pronta, come spiega l’assessore regionale alla sanità, Pier Luigi Lopalco: “Oltre a quelle che saranno le norme attuate dal governo, la nostra attività di sorveglianza sulle varianti è stata già rafforzata aumentando le occasioni di sequenziamento dei tamponi positivi. Questo ha permesso fino ad oggi di identificare già 51 casi di variante delta e a mettere in sicurezza numerosi focolai”.

(quotidianoitaliano)