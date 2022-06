Migranti e foggiani insieme a Parcocittà per la Giornata mondiale del rifugiato

Statoquotidiano.it, 19 giugno 2022. Si è conclusa ieri la seconda edizione del “𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞” promossa dalla cooperativa sociale Medtraining per la “𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐟𝐮𝐠𝐢𝐚𝐭𝐨” e che si è svolta sui campi dello Zeligh Sport Center di Foggia (Via Lucera).

“Il calcio è lo stare insieme per promuovere processi di inclusione, di accoglienza e di lotta al razzismo attraverso il pallone”, scrive la cooperativa. “Il pomeriggio di ieri, che ha unito volti, storie, percorsi dei giocatori provenienti da diverse parti del mondo e delle realtà impegnate nella loro accoglienza ed inclusione. A vincere il torneo è stata la San Giovanni di Dio, al secondo posto Oltre / la rete di imprese, mentre il terzo posto è andato alla squadra composta da alcuni Giornalisti.

Il torneo di calcetto anticipa l’evento legato alla “Giornata del Rifugiato” che si svolgerà sempre a Foggia a Parcocittà lunedì 20 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 22.30 organizzato da Medtraining, ente gestore di diversi progetti SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione, presenti in provincia di Foggia: Candela, Poggio Imperiale, Orsara di Puglia, Manfredonia. Sono in programma giochi per bambini, attività ludiche, spettacoli col fuoco, treccine africane, laboratori di tessitura, mostra fotografica, cooking class, musica ed altro ancora. Voci, colori, arti per avvicinare la comunità foggiana al tema dei rifugiati e dei migranti, incontrando le loro storie, scoprendo le loro qualità artistiche, gustando i loro piatti, giocando insieme.

L’ appuntamento annuale è voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciando i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza in un altro Paese.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Mondo Nuovo (ente gestore del progetto SAI Stornara Minori), Unicef Comitato Provinciale di Foggia, consorzio di cooperative sociali Oltre. Il lungo pomeriggio di domani a Parcocittà sarà animato da diversi momenti di divertimento e di riflessione, come la presentazione del libro “Come ali di farfalle” di Marcello Colpi, la presentazione dei progetti di accoglienza dei migranti SAI, la Puglia non Tratta e Casa delle Culture di Bari, e la premiazione dei partecipanti alla seconda edizione del “Torneo di calcetto per l’integrazione”.

Per l’occasione UNHCR Italia – Agenzia Onu per i rifugiati – lancia la campagna Together #WithRefugees per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto di tutti i rifugiati di essere protetti, chiunque siano e da qualsiasi parte provengano, e di ricostruire la loro vita in dignità. Ed i progetti di accoglienza avviati da Medtraining in collaborazione con le diverse Amministrazioni Comunali viaggiano in questa direzione poiché vogliono offrire ai rifugiati la possibilità di mettere a disposizione le loro competenze e il loro desiderio di ricostruire le proprie vite.