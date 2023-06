“A Siponto si potrebbe girare un film di Tarzan! Noi paghiamo le tasse, ma la pulizia fa schi..”

Manfredonia – Ci mancano soltanto le liane e Siponto potrebbe diventare il set cinematografico per una versione inedita del film Tarzan.

In effetti, basta fare un giro, in quella che un tempo immemore era una ridente località di vacanza per patrizi romani, per vedere in che stato di abbandono versa.

L’incuria e l’abbandono del verde pubblico è evidente.

L’ultima vera operazione di pulizia risale al tempo dei Commissari Straordinari, quando venne costituito un comitato di residenti e non solo, chiamato “Siponto Pulita”, che qualche anno fa e per alcuni mesi, grazie a numerosi volontari, pur di implementare l’immagine positiva della località balneare, mise letteralmente a ferro e fuoco Siponto, il lungomare e le spiagge, ripulendole da tonnellate di rifiuti ed erbacce.

Dal lontano 2019, non è stato fatto alcunché, se non sporadiche attività. Eppure, come evidenziato dagli intervistati nonché residenti stagionali di Siponto, in campagna elettorale, il Sindaco, pur egli residente, aveva promesso di risolvere il problema del verde pubblico e della potatura degli alberi.

Recentemente, la promessa sembrerebbe essere state reiterata, pertanto, i residenti estivi, si aspettano che dalle promesse si passi ai fatti, posto che le tasse di IMU come seconda casa, nonché la TARI, sono particolarmente elevate e secondo qualcuno rappresenterebbero il 20% degli introiti comunali delle tasse.

A fronte di tali versamenti, gli stessi evidenziano, di contro l’assoluta mancanza di pulizie delle strade, della pulizia delle siepi e della potatura degli alberi i cui rami, coprono l’illuminazione pubblica ed arrivano sino all’asfalto. Le folte chiome, in caso di vento forte, sono la causa principale della caduta degli alberi con grave pericolo per la incolumità pubblica.

I residenti evidenziano che giammai era stato raggiunto un così grave stato di degrado che si riverbera sulla vivibilità della località con conseguente deprezzamento della proprietà acquistata in passato a fior di quattrini. Si aspetta solo che dalle promesse si passi ai fatti, almeno è quanto sperano i residenti di Siponto.

fotogallery statoquotidiano

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia