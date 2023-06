Addio a brutti voti in matematica: ingegnere di Manfredonia crea Simplearn

MANFREDONIA (FOGGIA) – Si chiama Simplearn ed è il progetto di Matteo Claudio Cainazzo, ingegnere pugliese, che ha creato una piattaforma per offrire lezioni on line, tenendo conto delle esigenze e del carattere degli studenti.

Oltre mille ore di lezioni on line, circa cento studenti iscritti e un numero crescente di ragazzi che dal quattro, o comunque dalla insufficienza, sono passati al nove nelle materie scientifiche. Sono i numeri raggiunti da Simplearn, https://simplearn.it/, la piattaforma creata un anno e mezzo fa da Matteo Claudio Cainazzo, nato nel 1990 a Manfredonia, nel Foggiano, laureato prima in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Bari, poi specializzato in Ingegneria del Veicolo all’Università di Modena e Reggio Emilia.

L’idea gli è venuta quando, per pagarsi l’Università, dava ripetizioni in matematica e fisica.

“In quel periodo – racconta – mi sono accorto che i risultati insoddisfacenti degli studenti erano dovuti soprattutto alla mancanza di un metodo di studio efficace e di un tutor empatico. Servivano quelle che oggi chiamiamo soft skills e che consentono di studiare molto meno, ottenendo ottimi risultati”. Lo riporta il sito aziendatop.it