Associazione autonoleggiatori smentisce: “Lamborghini allo youtuber non si poteva dare”

ROMA – Solo pochi giorni fa, all’indomani dell’incidente in cui ha perso la vita Manuel Proietti di 5 anni, il titolare del noleggio Skylimit Rent, dove è stato preso a nolo il Suv Lamborghini dai cinque ventenni youtuber coinvolti, sosteneva in post sui social che: “Il nostro codice della strada (nello specifico l’art. 117) permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione”.

Oggi, in un’intervista radiofonica, arriva la smentita. Il presidente di Aniasa (l’Associazione nazionale dell’autonoleggio) , Giuseppe Benincasa, in un’intervista rilasciata all’emittente Radio Capital, ha spiegato perché a suo parere la macchina noleggiata dagli youtuber di “The Bordeline” non poteva essere concessa.

“Il Codice della strada parla chiaro. C’è un limite a 21 anni per poter guidare una super car come quella coinvolta nell’incidente di Roma. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida -ha chiarito- non si possono guidare veicoli con potenza superiore ai 55 Kw per tonnellata. Quindi la Lamborghini è esclusa”.

“Di fatto il proprietario dell’autonoleggio di Roma non poteva concedere quella macchina ai ragazzi che l’hanno affittata perché se si vuole guidare un’auto del genere a un anno dalla patente, serve che accanto sieda una persona che l’abbia da almeno 10 anni. E non mi sembra sia questo il caso”, ha concluso.

Lo riporta Rainews.