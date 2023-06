Foggia – “Nessuno si permetta di derubricare il gravissimo episodio come ‘bravata’, perché chi ha sparato colpi di pistola all’auto del capitano del Foggia Calcio, Davide Di Pasquale, poche ore dopo l’amarissima sconfitta a Lecco, non solo ha creato un clima di allarme sociale, ma ha infangato migliaia di tifosi foggiani, e con loro la città, che ieri hanno profondamente sofferto per la mancata promozione in serie B”.

“Il danneggiamento dell’auto per le modalità con il quale è avvenuto presuppone che ci siano giovani, o meno giovani, che girano per Foggia armati, questo è intollerabile. Per questo auspichiamo che le forze dell’ordine e gli inquirenti che stanno investigando facciano piena luce sull’accaduto e assicurino alla giustizia il responsabile.

“Piena solidarietà al capitano Di Pasquale, Foggia è con te.”

Così i parlamentari Annamaria Fallucchi e Giandonato Lasalandra, il consigliere regionale Giannicola De Leonardis e il coordinatore cittadino di Foggia di Fratelli d’Italia, Mario Giampietro.