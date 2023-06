Autismo in Puglia, dotazione di 5 milioni di euro per sostenere le famiglie

Bari – All’ordine dei lavori l’audizione richiesta dal referente del tavolo sull’autismo per la Commissione sanità Antonio Calabrese, dell’assessore alla sanità e del direttore del Dipartimento salute, in relazione all’applicazione delle misure approvate nel bilancio regionale al fine di aiutare le famiglie dei bambini affetti dai disturbi dello spettro autistico.

Con l’articolo 72 della legge regionale di bilancio 2023, è stata assegnata una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, nelle more della completa attivazione delle strutture dedicate per i disturbi dello spettro autistico di cui al regolamento regionale 8 luglio 2016, n. 9 (Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico.

Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali), al fine di concedere un contributo, alle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbi dello spettro autistico, residenti in Puglia, che si avvalgono del metodo ABA, di terapie logopediche o di altri metodi sostenuti da evidenza scientifica, quale trattamento riabilitativo presso centri specializzati, da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza, insistenti nel territorio regionale.

Inoltre, nella disposizione di legge è stato specificato che al fine di consentire l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dal regolamento regionale, nelle more di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità carenti, si rende necessario prevedere l’intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 12 mesi delle figure professionali previste.

Da parte del dott. Calabrese sono giunte le sollecitazioni ad uniformare i vari metodi di rendicontazione nelle varie province ed a rilanciare la proposta di attivare una task force sull’autismo per dare risposte agli utenti e fungere da supporto all’attività politico-istituzionale e tecnico-gestionale per affrontare la gestione del fondo di 5 milioni a disposizione. Ha evidenziato che oggi i centri accreditati risultano essere 17 su 82 previsti dal Regolamento.

Da qui la necessità di avere un quadro chiaro per singola provincia, visto che vi sono alcune che non hanno alcun centro accreditato.

La posizione dell’assessore alla sanità Rocco Palese sulla tematica è quella di agire con assoluta necessità in un contesto di certezza di utilizzo delle risorse disponibili e quindi di istituire strutture di eccellenza per ogni ASL. Nel frattempo il dipartimento ha predisposto due deliberazioni che saranno approvate nelle prossime ore dalla Giunta regionale in cui sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei finanziamenti.