Come fare storytelling aziendale? Lo abbiamo chiesto al team di DigitalPR.Store

La pratica dello si configura come un’arte narrativa, in cui il potere di una storia è universalmente riconosciuto da tutti, sin dalla tenera infanzia. Il fascino intrinseco di un racconto coinvolgente è in grado di penetrare profondamente nel cuore e nella mente di ogni individuo. E non è solo una questione di contenuto, ma anche di tono di voce e di abilità nel creare suspence da parte del narratore.

Quanto più una storia riesce a suscitare emozioni, tanto più è probabile che si radichi nel cuore e nella memoria delle persone. Non a caso, nell’idioma inglese, si fa riferimento all’apprendimento a memoria utilizzando l’espressione “learn by heart”, ovvero “imparare a memoria con il cuore”.

Pertanto, qualsiasi narrazione che riesca a trasmettere emozioni, sentimenti e valori avrà maggiori probabilità di pervadere il cuore e la mente del pubblico. Questo principio si applica anche ai brand, ai marchi di prestigio che, oltre ad offrire prodotti e servizi, sono in grado di narrare la propria storia.

Se riflettiamo attentamente, noteremo come i brand storici, quelli che resistono indomiti al trascorrere del tempo, riescano a intraprendere un viaggio narrativo attraverso contenuti audiovisivi, scelte di comuinicazione distintive e posizioni etiche e sociali. I brand che riescono a perseguire questo obiettivo con coerenza e costanza diventano protagonisti assoluti del loro storytelling aziendale, quasi a prendere vita propria. Essi acquisiscono un carattere distintivo, un colore che li identifica, un tono di voce unico, e si raccontano sempre all’interno di un contesto narrativo specifico.

Abbiamo affrontato l’argomento dello storytelling aziendale con gli esperti di DigitalPR.Store, la piattaforma che rende disponibili opportunità per divulgare su siti, blog, quotidiani autorevoli, le storie di business degli imprenditori italiani.

Come fare storytelling aziendale, esiste una ricetta?

Un’attività efficace di storytelling aziendale deve includere i seguenti elementi:

Un protagonista: un eroe incarna la figura del cliente, un individuo alla costante ricerca di una soluzione ai suoi problemi. Questo eroe dovrebbe generare un senso di immedesimazione nel pubblico.

Un contesto: costituisce l’ambientazione spazio-temporale in cui si svolgono gli eventi narrati, offrendo un quadro di riferimento per l’esperienza del protagonista.

Un’azione: rappresenta l’impresa che il protagonista deve intraprendere per raggiungere la gloria, in sintonia con la promessa che il prodotto offre al cliente.

Un tesoro da conquistare: rappresenta il vero motivo che spinge l’eroe a entrare in azione e lottare per raggiungere il suo obiettivo. Questo tesoro può essere un risultato desiderato, un beneficio o una trasformazione che il cliente cerca di ottenere.

Un oggetto magico: il prodotto o servizio offerto diventa lo strumento chiave utilizzato dal protagonista nella storia per raggiungere il suo scopo. Questo oggetto magico rappresenta il valore distintivo dell’azienda e svolge un ruolo essenziale nel percorso del cliente verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

Come confezionare una storia avvincente?

Per creare una storia coinvolgente, capace di catturare l’attenzione, intrattenere l’utente e appassionarlo al punto da generare un senso di appartenenza e spingere alla condivisione, è fondamentale includere ulteriori personaggi che offrano un contrappunto, aggiungendo quel tocco di vivacità e contrasto che valorizza l’impresa del protagonista e rende il brand storytelling epico.

Ecco alcuni esempi:

Nemici ostili: uno o più antagonisti che si frappongono sul cammino dell’eroe, creando ostacoli da superare e dando luogo a una lotta appassionante per raggiungere l’obiettivo.

Figure di supporto: personaggi in sintonia con i valori del protagonista o semplicemente empatici verso di lui, su cui l’eroe può fare affidamento per superare le avversità e affrontare le sfide.

Sfide e conteste: una sfida esterna o interna che il protagonista deve affrontare quotidianamente, superando ostacoli e affrontando processi impegnativi per identificare il pubblico di riferimento.

Guru: un mentore o un’azienda di riferimento in grado di fornire all’eroe aiuto e istruzione nell’uso di oggetti magici strategici, come il prodotto stesso, per sconfiggere i nemici.

Lieto fine: la vittoria dell’eroe sulle avversità, sconfiggendo i nemici e ottenendo una meritata ricompensa, rappresentata dai vantaggi offerti dal prodotto finale.

Integrando queste figure nella narrazione, si aggiunge un ulteriore livello di complessità e coinvolgimento alla storia, creando una trama avvincente che stimola l’interesse del pubblico. (nota stampa)