Foggia, 19 giugno 2023. Si sono riuniti l’altro giorno i rappresentanti del centrodestra in vista delle elezioni comunali. Al tavolo politico erano seduti Fdi, Lega, Udc e Fi, un gruppo non scontato viste le divisioni che avevano caratterizzato le provinciali scorse.

In fibrillazione i partiti “minori” come Popolari e Nuovo Psi che all’incontro non sono stati convocati.

La linea, per ora, è quella del confronto fra quanti si sono incontrati in prima battuta, un avvio che segna già una spaccatura all’interno della compagine verso le elezioni. Del resto, che l’asse fra Popolari e Nuovo Psi avesse qualche nome in serbo, per esempio quello dell’avvocato Gaetano De Perna, è un’ipotesi che Stato Quotidiano aveva già anticipato.

Sebbene non ci sia nulla di ufficiale, vediamo le possibili opzioni. Risalgono le quotazioni della docente universitaria Barbara Cafarelli, che può contare sull’appoggio di Raffaele Di Mauro e della società civile, si dice di Francesco Borgese, commercialista dello studio di Foggia Cavallo.

Circola anche il nome di Rita Montrone, moglie dell’ex consigliere comunale di Fdi Fusco, già agente di polizia oggi in pensione. Qualcuno ritiene che si tratti più di “un’autocandidatura” che di altro.

Si ventila l’ipotesi di Massimo Lucianetti, ex magistrato, con gli annessi dubbi legati al fatto che sua figlia si è candidata con il Pd alle ultime politiche, comunque ipotesi non peregrina per chi cerca di dividere il fronte Pd- M5s, eventualmente.

Pare che prediligano una candidatura, tipo quella di Potito Salatto, nell’area più legata a Paolo Agostinacchio e, con lui, il mondo vicino all’imprenditoria e all’associazione degli industriali.

Dentro Fdi resta Galeazzo Bignami commissario provinciale, anche per non dividere ulteriormente le varie anime del partito. Fdi si sta spendendo molto per puntare a vincere, dicono primo fra tutti in quest’attivismo Giannicola De Leonardis, fra liste da approntare e organizzazione. Sul tavolo di Fdi, come candidatura identitaria, resta quella di Ciccio D’Emilio.

I parlamentari del centrodestra, almeno per il momento, non si sbracciano per intestarsi il nome del candidato sindaco anche perché, a parte le indiscrezioni, non c’è nulla di concreto. Probabilmente, non hanno finora trovato la personalità da proporre.

Certo, nessuno vorrebbe non avere suoi riferimenti nel futuro consiglio comunale, e da qui parte anche il risiko della compilazione delle liste.

Su tutto ciò aleggia l’incognita del periodo del voto, che contribuirebbe a tenere i motori fermi, o comunque al rallentatore, della campagna elettorale, malgrado questi siano già evidentemente. E se si votasse a maggio del 2024, cioè con altre tornate di amministrative, per esempio a San Severo? Si tratterebbe, probabilmente, di un record di commissariamento che si proietterebbe, per Foggia, verso il terzo anno.

A cura di Paola Lucino, 19 giugno 2023, StatoQuotidiano.it