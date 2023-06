Foggia. “Attivato secondo bypass, dalla notte aumenterà portata d’acqua”

Foggia – Il COC (Centro Operativo Comunale), informa chei tecnici di Acquedotto Pugliese hanno comunicato di essere riusciti ad attivare un secondo bypass per aumentare, già da questa notte, la portata di acqua della rete fino a 220 litri al secondo.

Una erogazione idrica che, seppur parziale, dovrebbe garantire progressivamente un ripristino della fornitura per tutto l’abitato di Foggia.

Il ripristino dell’approvvigionamento dovrà comunque avvenire con gradualità per non compromettere la rete idrica con immissioni ripentine o eccessive nella portata.

A tal proposito i tecnici di AQP consigliano prudenzialmente, per le prime ore di ripresa dell’erogazione negli impianti, di usare l’acqua dei rubinetti solo per uso domestico-sanitario e solo successivamente per uso potabile.

Il COC informa anche che tutti i servizi attivati nelle prime ore dell’emergenza rimarranno comunque attivi, in via precauzionale, anche nella giornata di domani. Quindi le 15 autobotti disponibili rimarranno dislocate in alcuni punti nevralgici della città per garantire un servizio integrativo di distribuzione.

Le autobotti, comprese le due messe a disposizione dai Vigili del Fuoco, saranno in:

Corso Garibaldi, nei pressi del Municipio

Villa Comunale

Rotatoria dinanzi al Liceo Volta

Chiesa Sacro Cuore, zona Candelaro

Via Leone XIII, Rione Martucci

Chiesa Annunciazione del Signore, Zona Macchia Gialla

OspedaleRiuniti di Foggia

OspedaleD’Avanzo

Rsa Don Uva

Carcere di Foggia

Aeroporto Gino Lisa

Via San Severo

Quartiere Cep

Inoltre nelle scuole sprovviste di autoclave, così come nei presidi sanitari, saranno distribuite domani mattina, secondo un programma concordato, sacchetti di acqua per garantire in ogni modo la funzionalità delle strutture.