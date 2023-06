Foggia, Delio Rossi pensa di lasciare il club: il punto in casa rossonera

FOGGIA – Il Foggia è ancora alle prese con i postumi dovuti all’amaro ko in finale dei playoff di Serie C per mano del Lecco di Luciano Foschi. All’indomani della gara giocata al Rigamonti-Ceppi intanto, arrivano importanti aggiornamenti in casa rossonera.

Nella giornata di martedì 20 giugno infatti, Delio Rossi terrà una conferenza stampa dove comunicherà il suo futuro.

L’allenatore ex Lazio e Fiorentina è deciso a lasciare il club nonostante il contratto che lo lega ai pugliesi fino al 30 giugno 2024 e un percorso incredibile dal suo arrivo in panchina. Lo riporta il sito lacasadic.com.