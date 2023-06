Furono scambiate in culla a Capodanno, ora si è sposata Caterina Alagna

(MAZARA DEL VALLO, 19 GIU) – Oggi si è celebrato il matrimonio di Caterina Alagna, una delle due bambine coinvolte nello scambio di culle avvenuto la notte di Capodanno del 1998 presso l’ospedale ‘Abele Ajello’ di Mazara del Vallo.

La cerimonia si è svolta nella basilica Cattedrale di Mazara del Vallo, con grande emozione e felicità da parte dei due papà, entrambi di nome Francesco, e delle due mamme, Marinella e Gisella.

Le sorelle delle spose, Melissa e Sofia (sorella di Melissa), Perla e Lea (sorelle di Caterina), hanno preceduto l’ingresso della sposa, vestite da damigelle.

La storia di Melissa Foderà e Caterina Alagna, insieme alle loro famiglie, ha attirato l’attenzione dei media dopo che è emerso lo scambio avvenuto molti anni prima.

Il sospetto iniziale è sorto casualmente all’asilo, grazie alla segnalazione della maestra delle due bambine.

L'esame del sangue e il test del DNA hanno poi confermato la verità. Dopo un lungo processo di avvicinamento, le famiglie hanno scelto di vivere insieme in armonia. La loro storia è stata anche raccontata in una fiction di successo trasmessa dalla Rai e nel libro intitolato "Sorelle per sempre".