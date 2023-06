Manfredonia – “In merito alle ingiustificate allarmanti notizie sul servizio mensa per i soggetti fragili della città, l’Assessore al Welfare, Avv. Grazia Pennella , precisa quanto segue:

– Non vi è alcuna emergenza sociale in corso, in quanto la situazione è ben attenzionata quotidianamente dagli uffici dell’Assessorato;