I Bizantini, non riuscirono mai a compiere una vera opera di colonizzazione nel Gargano ed in Puglia. Essi derivarono da Roma il sistema di lasciare ai popoli conquistati i loro usi e costumi, religioni e leggi, lasciarono piena libertà d’azione al clero latino e si servirono di ufficiali del posto per le amministrazioni locali.

La loro cura era quella di riscuotere i tributi, con quell’esoso fiscalismo che a Bari finì per provocare la rivolta di Melo. Il sistema blandamente gerarchico, quasi del tutto decentrato, favorì la formazione di autonomie locali, ad esempio di ciò, con priorità sulle altre città, si ebbe proprio a Monte Sant’Angelo.

Ma forme di autonomia si erano avute nella città di Monte Sant’Angelo già anteriormente al Mille. E rimane piuttosto da accertare se dalla seconda metà del IX secolo, fino a tutto l’XI secolo, Monte Sant’Angelo non abbia goduto di propri ordinamenti e di autonomia senza soluzione di continuità.

Non sono molte le notizie esistenti intorno a questi primi tempi. Indicazioni basilari sono quelle fornite dai diplomi degli imperatori Carolingi e Sassoni, e la particolare venerazione che già dal periodo precedente avevano avuto per San Michele i duchi, Principi, regine e re Longobardi.

Monte Sant’Angelo 19 giugno 2023 – Michele Piemontese