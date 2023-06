Il Contrammiraglio Guglielmi al “Centro Studi e Ricerche della Cultura del Mare”

MANFREDONIA (FOGGIA) – È stata tra le prime azioni della nostra Amministrazione, tra quelle di cui vado più orgoglioso perché rappresenta la memoria e l’identità della nostra città. L’8 aprile 2022, dopo vent’anni, Manfredonia vedeva l’apertura del “Centro Studi e Ricerche della Cultura del Mare” presso i locali a piano terra dell’Istituto scolastico in Viale Miramare, vedendo realizzarsi il sogno e gli sforzi del Prof. Giovanni Simone e di decine di volontari.

Il mare e la sua cultura quali elementi fondamentali per Manfredonia dai quali trarre sviluppo e ricchezza, generando occupazione e benessere. Per tutte queste motivazioni il “Centro Studi e Ricerche della Cultura del Mare” va tutelato e sostenuto da tutte le Istituzioni anche nell’ottica di un suo potenziamento in ottica culturale, scientifica e turistica.