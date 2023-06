“Piano di rientro sostenibile, non la mancanza di visione della Giunta”. Protesta PD Manfredonia

(nota stampa). “Abbiamo sempre pensato e continuiamo a pensare, come gruppo consiliare del PD, che la discussione sul BILANCIO sia una discussione politica che si occupi del governo di una realtà e della sua capacità di spesa sul territorio.

Il nostro atteggiamento non è quello di dire che va tutto male, viviamo una fase storicamente molto difficile ci poniamo nell’ottica di fare la nostra parte per contribuire alla ripartenza dello sviluppo di questa città. Il tema è quello dello scopo che si intende perseguire anche quando si parla di principi ragionieristici, ciò indica che dobbiamo essere protagonisti del nostro futuro.

Analizzando il rendiconto 2022 del Comune di Manfredonia abbiamo evidenziato soprattutto quelle che sono state le criticità fatte rilevare dal collegio dei revisori. Un insieme di criticità che riconducono quasi tutte ad un immobilismo della macchina amministrativa, a fronte delle quali si evidenzia un immobilismo politico da parte della Giunta.

Le criticità evidenziano aspetti preoccupanti sulla gestione dei residui, in particolare vi è la cancellazione di 3,8 mln di euro, con il rischio di minare i rendiconti precedenti essendo quasi tutti di natura patrimoniale, e non motivando nel dettaglio i residui, attivi e passivi mantenuti, vecchi anche di un ventennio.

Altro tema toccato dai revisori e fatto rilevare in aula, mancano gli atti che motivano i 300 Mila euro di pignoramenti oltre agli atti previsti dal PRFP per la loro copertura. E ancora l’aumento dei debiti fuori bilancio dovuti ai contenziosi.

Inoltre, sempre i revisori, evidenziano le discordanze con le partecipate, che ammontano a circa 150Milaeuro con ASI, 255 Mila euro con il GAL 255 Mila euro e ASE circa 70 Mila euro.

Rispetto a questi temi abbiamo invitato la giunta a essere più solerte e stimolante per ogni settore a mettere in campo tutte le azioni per cancellare tali criticità che minano la tenuta del rendiconto.

Il tema politico sul disavanzo è un’altra storia, il dato che vi sia un disavanzo di oltre 800 Mila euro rispetto al primo rendiconto tutto imputabile a questa Amministrazione, sta nella scarsa, forse nulla, capacità di affrontare spesa in spesa corrente. La città pretende una visione, pretende una programmazione seria che individui il come il quando è il perché affrontare le questioni.

Da questo rendiconto ci rendiamo conto che il piano di rientro finanziario pluriennale approvato è sostenibile quello che non è più sostenibile e la mancanza di visione che questa giunta continua ad avere”. (Nota stampa PD Manfredonia).