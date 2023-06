Foggia – Sono 22 gli indagati ora a processo al Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, Presidente dr. Talani, nell’ambito del procedimento penale derivante dall’Operazione Nettuno, che ha interessato parte del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia, con passata esecuzione – nel dicembre 2019 – di 4 provvedimenti cautelari, di cui 2 agli arresti domiciliari, e 2 sospensioni dai pubblici uffici.

I reati contestati

Complessivamente, 23 gli indagati tra militari e civili per i fatti, una la condanna dopo patteggiamento, per reati relativi tra l’altro a: falso ideologico e peculato, abuso in atti d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, simulazione di reato.

Procedimento inizialmente concluso il 22 marzo 2021

Il procedimento si era inizialmente concluso il 22 marzo 2021 con la citata condanna dopo patteggiamento, 3 assoluzioni piene dopo richiesta di rito abbreviato, e 19 imputati prosciolti con sentenza di “non luogo a procedere“.

La sentenza della Corte d’Appello e il rinvio a giudizio

Ora, dopo una sentenza della Corte d’Appello di Bari del marzo 2023, la prosecuzione del procedimento presso il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, Presidente dr. Mario Talani, con svolgimento della prima udienza preliminare lo scorso 15 giugno 2023.

“Nettuno”: la ricostruzione del procedimento penale, dalle indagini all’esecuzione dei provvedimenti cautelari fino ai ricorsi e all’eccezione sollevata dai legali

Tra le contestazioni emerse durante le indagini a carico dei 23 indagati: la mancanza di controlli sui bollini blu, ma anche presunti falsi controlli e sequestri di reti, da parte degli operatori della Capitaneria di Porto. “Controlli e sequestri risultati completamente falsi”, come dichiarato dagli inquirenti, in sede di conferenza stampa, nel dicembre 2019.

In particolare, la Procura di Foggia aveva contestato ad alcuni degli indagati la “formazione di atti relativi a controllo di unità da diporto, con controllo della documentazione di bordo e delle dotazioni di sicurezza prescritte dalla normativa speciale”, con relativa attestazione della “piena regolarità con conseguente rilascio del bollino blu”.

L’eccezione di inutilizzabilità degli atti sollevata dagli avvocati Caputo e Scalzo

Ricostruendo la vicenda, in precedenza dinanzi al Gup Sicuranza era stata sollevata un’eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti d’indagine, da parte dell’avvocato Carmela Caputo, con il collega Nazareno Scalzo. Questo perché le indagini erano state dirette dal Nucleo speciale d’intervento della Capitaneria di Porto di Roma che non avrebbe avuto competenze in merito, non godendo della “qualifica di ufficiali di p.g. per eseguire le indagini per i reati indicati”.

La sentenza del 22 marzo 2021

Il 22 marzo 2021, il giudice Sicuranza, accogliendo l’eccezione presentata dagli avvocati Caputo e Scalzo (difensori di Massimiliano Vincenzo Vilona e Sassanelli Michele), aveva emesso sentenza decretando “il non luogo a procedere” per tutti gli imputati perché “il fatto non sussiste“. Dunque, gli atti d’indagine erano inutilizzabili.

Da evidenziare in ogni modo come, in precedenza, nell’udienza del primo marzo 2021, diverse erano state le richieste di definire il procedimento con riti alternativi (patteggiamento e giudizio abbreviato).

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 28 ottobre 2022

In seguito, il 28 ottobre 2022 la Sezione V della Corte Suprema di Cassazione aveva pronunciato sentenza con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Foggia, aveva annullato la sentenza del G.u.p. del Tribunale Dauno, dr. Sicuranza, che aveva disposto l’assoluzione di alcuni soggetti, tra cui due militari della Capitaneria di porto di Manfredonia, coinvolti in un indagine penale incentrata sulla commissione di reati commessi in servizio.

Il GUP aveva motivato l’assoluzione ritenendo inesistente la qualifica di polizia giudiziaria degli Ufficiali e Agenti (anch’essi appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia – Costiera) che avevano svolto gli atti investigativi, nonostante fossero stati delegati dal pubblico Ministero. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 ottobre 2022, aveva disposto il rinvio allo stesso Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio.

L’accoglimento del ricorso in Corte d’Appello di Bari del procuratore Marco Gambardella

Ancora, come anticipato da StatoQuotidiano.it, il P.m. del Tribunale di Foggia, dott. Marco Gambardella, ha impugnato la sentenza del Gup Sicuranza in Corte d’Appello a Bari, IV sezione, e il 23 febbraio 2023 è stato decretato l’accoglimento dell’appello con disposizione di rinvio a giudizio di tutti gli originari imputati – ad eccezione dell’unico indagato condannato dopo patteggiamento – con prima udienza preliminare svoltasi a Foggia, davanti al collegio, il 15 giugno 2023. Ora il rinvio al 7 settembre 2023, dopo un’eccezione sollevata nel corso dell’udienza.

L’avvocato Carmela Caputo a StatoQuotidiano.it: “Motivazioni Corte d’Appello in contrasto con normative previste in materia”

“Le motivazioni della Corte d’Appello – spiega a StatoQuotidiano.it l’avvocato Carmela Caputo del foro di Foggia – si pongono in contrasto con le normative previste in materia. In violazione del principio in essere, la Corte d’Appello ha ritenuto di convalidare gli atti d’indagine sulla base di una normativa entrata in vigore successivamente al momento in cui sono state svolte le attività d’indagine, nel 2019, laddove i fatti contestati risalgono a un periodo precedente, in assenza di una normativa che poteva dare legittimità alle attività di indagine svolte dal nucleo speciale d’intervento della Capitaneria di Porto di Roma”.

Gli indagini sono stati assistiti e difesi dal collegio difensivo composto tra l’altro da: Avv. Antonio La Scala del Foro di Bari, Avv. Michele Gentile del Foro di Foggia, Avv. Vincenzo Bruno Muscatiello del Foro di Foggia, Avv. Michele La Forgia del Foro di Bari, Avv. Matteo Murgo del Foro di Bologna, avvocato Nazareno Scalzo, Avv. Carmela Caputo, avv. Domenico Di Giorgio, Avv. Andrea Petito, Avv. Daniele Foggiano del Foro di Brindisi.

Come detto, prossima udienza ora il 7 settembre 2023, dopo un’eccezione sollevata nel corso dell’udienza, al Tribunale di Foggia.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it