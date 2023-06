Foggia – Scandalo “mazzette” per l’accesso in Aeronautica, con arresto di sottufficiali in servizio presso il 32° Stormo di Amendola (Fg): svoltisi stamani, dinanzi al Gip del Tribunale di Foggia, dr. Antonio Sicuranza, gli interrogatori di garanzia a carico degli indagati sottoposti a misura cautelare e anche di quelli per i quali il gip si è riservato sulla richiesta del Pm come da ordinanza.

Il sistema

“Si questi quanti sono, mo aspetta (si sente il rumore di una busta) … (….) – venticinque! (…) – Questi qua come stanno? Non li conto penso .. (…) -No sono venticinque mazzette da venti! (…) -Ah .. “.

“Proseguivano pianificando come suddividerlo, ma il Caurio ricordava al Sorgente di dovergli del denaro per l’affare dei ‘marescialli’ quindi lo esortava a tenere per sé l’intera cifra”.

E’ un passaggio dell’ordinanza emessa il 5 giugno 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, dr. Antonio Sicuranza, relativa tra l’altro a un dialogo tra Aldo Caurio (nato a Foggia il 27.7.1974), e Gennaro Sorgente, nato a Foggia il 18.11.1967 (entrambi sottufficiali in servizio presso lo 32° Stormo di Amendola) 2 dei 39 indagati dell’operazione “Quota”, con i militari del R.O.S. dei Carabinieri che, nelle province di Foggia, Napoli, Roma, Taranto e Benevento, collaborati nella fase esecutiva dai militari dei rispettivi comandi provinciali, hanno eseguito nelle scorse ore 6 misure cautelari personali nei confronti di sottufficiali e un ufficiale dell’Aeronautica Militare e di un dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, ritenuti responsabili dei reati di corruzione, traffico di influenze illecite, falso e sostituzione di persona e hanno contestualmente dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per 523.500 euro nei confronti di due sottufficiali, ritenuti i principali indagati.

L’indagine

Quello che emerge dall’indagine è un “circuito corruttivo volto a condizionare le procedure di selezione per il reclutamento di personale nelle forze armate e nelle forze di polizia”.

Sono stati posti agli arresti domiciliari il sottufficiale napoletano Arturo Salza, residente a Roma. Per un ufficiale ed un altro sottufficiale è stata disposta la sospensione per quattro mesi dai pubblici uffici, mentre un dipendente del ministero della Pubblica istruzione è sottoposto all’obbligo di dimora.

Tra gli ulteriori indagati figurano anche genitori e parenti di aspiranti candidati a concorsi, un sottufficiale della guardia di finanza, ed un sottufficiale dell’aeronautica militare in congedo.

Secondo l’accusa, i due sottufficiali “attraverso i propri contatti ed in cambio di utilità, sfruttando e vantando relazioni esistenti o asserite con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio addetti al reclutamento, in cambio di denaro, sarebbero riusciti a fornire alcune prove concorsuali in anticipo o intercedere riguardo le votazioni di taluni esami“.

Gli indagati

Come detto, 39 in totale le persone iscritte nel registro degli indagati, con residenza tra l’altro a Foggia, Roma, Martina Franca, Airola, Torremaggiore, San Severo, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Cerignola, Vittoria (Ragusa), Tivoli, e Manfredonia.

Caurio e Sorgente “promotori” per accordo con altri indagati

In particolare, per alcuni casi, “il Caurio ed il Sorgente” sono risultati “i promotori dell’accordo con (altro indagato, ndr), con il quale tenevano i contatti e concordavano la cifra per la mediazione illecita, ricercavano referenti/pubblici ufficiali che fossero il più vicino possibile ai membri della commissione delle prove concorsuali, (altro indagato,ndr) si adoperava per ricercare pubblici ufficiali in grado di influire sulle procedure concorsuali ricevendo una remunerazione per tale attività da Caurio Aldo e Sorgente Gennaro” (con fatti commessi “a Foggia, il 13.5.2022, data dell’ultimo pagamento”).

Contanti ma anche “due rolex del valore di 18.500 euro”

Per un altro caso, “Caurio Aldo, quale sottoufficiale dell’Aereonautica Militare, Sorgente

Gennaro quale sottoufficiale dell ‘Aereonautica Militare, sfruttando o vantando relazioni asserite o esistenti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio addetti al reclutamento del 24° concorso supporto/manutentori aereomobili indetto in data 1.3.2021 presso l ‘Aereonautica militare, indebitamente si facevano consegnare due rolex del valore di 18.500 euro e una somma non inferiore a 10.000 euro da (…,ndr) e (…,ndr) , come prezzo della propria mediazione illecita verso i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio deputati alle procedure concorsuali che interessavano il concorso a cui

avevano preso parte (…,ndr)”. “(Fatti commessi a Foggia, il 9.4.2022, data dell’ultimo pagamento)”.

