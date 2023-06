Top 5 siti scambisti in Italia

Lo scambio di coppia, noto anche come “swinging” o “scambio di partner”, è una pratica sessuale consensuale in cui due coppie stabilite decidono di impegnarsi in attività sessuali con i partner dell’altra coppia. Questa pratica è basata sull’accordo reciproco e sulla fiducia tra le coppie coinvolte. Lo scambio di coppia può avvenire in vari contesti, come club privati, feste, eventi organizzati o anche in situazioni informali tra coppie amiche, anche se oggi, è online dove tutto avviene. Le ragioni per cui le coppie scelgono di praticare lo scambio di coppia possono essere diverse, tra cui la ricerca di nuove esperienze sessuali, la ricerca di eccitazione e avventura, o semplicemente per esplorare la propria sessualità in un ambiente sicuro e consensuale.

È importante sottolineare che lo scambio di coppia richiede una comunicazione aperta, sincera e un consenso esplicito da parte di entrambe le coppie coinvolte. La trasparenza e la chiarezza delle aspettative, dei limiti e delle regole sono fondamentali per garantire che tutti i partecipanti si sentano a proprio agio e rispettati.

Vediamo ora insieme quelli che sono alcuni tra i migliori siti scambisti italiani.

1. WYYLDE

Secondo il nostro parere, questo è il miglior sito per coppie scambiste. La sua homepage è accattivante, ben progettata e si carica rapidamente, invitandoci immediatamente a registrarsi. Una caratteristica degna di nota, secondo noi, è ciò che i creatori del sito mettono in evidenza sin dalla prima pagina: “un sito da scambisti per scambisti”. Come tutti sappiamo, solo chi ha esperienza diretta può comprendere appieno le sfide e le necessità degli scambisti. E chi meglio di uno scambista può comprendere le problematiche legate all’iscrizione a un sito per coppie scambiste? Per completare il tutto, il sito offre anche un blog con articoli molto interessanti che approfondiscono il mondo dello scambismo e forniscono ulteriori informazioni su questo stile di vita.

2. ADULTFRIENDFINDER

AdultFriendFinder, come suggerisce il nome, è una comunità online che offre la possibilità di trovare “amici” adulti. Questa piattaforma offre un ambiente dove è possibile incontrare persone single alla ricerca di coppie o coppie interessate ad esplorare nuove connessioni, ma non si limita esclusivamente allo scambio di coppia.

Sebbene ad oggi non abbia ancora un’enorme base di utenti italiani registrati, AdultFriendFinder offre un’opzione di abbonamento a un costo di 1,95€ al mese per coloro che desiderano sperimentare la piattaforma e accedere a tutte le sue funzionalità.

3. ANNUNCI 69

Il portale è estremamente popolare, vantando un’iscrizione di ben 500.000 utenti e oltre 20.000 video amatoriali caricati. Qui troverete una vasta gamma di annunci erotici, offrendo una varietà di esperienze per soddisfare ogni preferenza. In particolare, la categoria degli scambisti vi permetterà di sfogliare annunci di coppie interessate a connettersi e incontrarsi, offrendo l’opportunità di trovare una coppia nelle vicinanze con cui condividere esperienze intriganti.

È importante notare che lo scambio di coppia non è una pratica adatta a tutti. Ogni coppia è libera di scegliere come esplorare la propria sessualità e dovrebbe fare ciò che è più confortevole per entrambi i partner. È essenziale che entrambi i partner abbiano un sincero interesse e desiderio di partecipare allo scambio di coppia, evitando qualsiasi forma di coercizione o pressione.

4. DESIDERYA

La community è moderatamente popolata, con un’attenzione predominante verso le coppie, mentre i singoli sono soggetti a un costo di iscrizione. Tuttavia, una nota negativa è rappresentata dalla presenza invadente di annunci pubblicitari che si estendono in diverse parti dello schermo, il che può risultare fastidioso a lungo andare. Se siete appassionati di tecnologia e dettagli particolari dei siti web, potrebbe infastidirvi ulteriormente.

5. SPICY MATCH

Spicy Match va oltre il semplice sito di incontri per coppie, è la versione Scambisti di Facebook. Questo autentico social network è dedicato alle coppie scambiste, offrendo la possibilità di registrarsi gratuitamente. Tuttavia, alcune funzionalità extra richiederanno tuttavia un abbonamento a pagamento.