“Vai in testa e tira che ti passa”. Domenico Prencipe, primo a Cagnano:

Manfredonia – Deve essere stato l’ascolto della bellissima canzone di Cocciante dal titolo “La bicicletta” ad animare la passione per la bici del sipontino Domenico Prencipe.

Sin dall’infanzia, in montagna, nel cortile del giardino si dilettava a fare dei giri in sella alla propria prima bici. Passano gli anni ma la passione per la bicicletta resta ma a questa se ne aggiunge un’altra, quella per il calcio e per il Manfredonia Calcio.

Inizia il suo percorso calcistico nel settore giovanile del Manfredonia, con qualche apparizione in squadra in serie D e poi con Mr Luigi Agnelli nel campionato promozione con il ricordo nitido della gara contro lo United Sly.

Dopo quella memorabile partita, Domenico, ancora giovanissimo decide di appendere le scarpette al chiodo e risalire in sella alla propria bici, questa volta, regalatogli dallo zio, di due taglie più grandi rispetto alla sua corporatura.

Cominciano i duri allenamenti, in pianura ed in salita, in compagnia di Matteo Troiano, uno dei ciclisti amatoriali più importanti della capitanata. Tanti i consigli dispensati da Matteo e non solo. Iniziano le prime gare sui circuiti cittadini dove ottiene dei buoni piazzamenti e domenica sul circuito di Cagnano Varano, percorre 70 km ed arriva primo assoluto sulla linea di traguardo.

“Negli ultimi cinquecento metri, volevo mollare per la fatica ma Matteo Troiano mi ha stimolato caricandomi e ripetendomi una frase epica: ‘Vai in testa e tira che ti passa’”. Domenico ha eseguito alla lettera e ha tagliato, commosso e con le mani sul caschetto protettivo, il traguardo come primo assoluto.

Una grande vittoria per se stesso e per la città di Manfredonia che vede quindi un proprio atleta evidenziare le proprie qualità. Il futuro è tutto da scrivere ma la grinta e la passione di Domenico, supportata dai tanti amici ciclisti, è del tutto evidente. Complimenti Domenico!

A cura di Antonio Castrotta, Manfredonia