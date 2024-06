Annegamento nel Fiume Lambro: chi era il 19enne Elias Sandani

Elias Sandani, un giovane di 19 anni di Canzo, in provincia di Como, è stato inghiottito dalle acque del fiume Lambro durante un bagno in un punto pericoloso del corso d’acqua. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 19 giugno. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, i soccorritori non sono riusciti a salvare il giovane: Elias è stato trovato in arresto cardiocircolatorio dai Vigili del fuoco, trasportato in ospedale con l’elicottero, ma è deceduto poco dopo l’arrivo. Avrebbe compiuto 20 anni a ottobre. Sportivo e amante del calcio, Elias lavorava come operaio.

La Dinamica dell’Incidente

Nel pomeriggio di martedì 18 giugno, Elias Sandani si era recato in località Fucina a Ponte Lambro per fare un bagno nel fiume. Si è tuffato in un’area del Lambro dove solitamente la corrente è moderata. Tuttavia, qualcosa è andato storto e il giovane è stato trascinato dall’acqua, non riemergendo più.

Elias era in compagnia di alcuni amici, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il nucleo Speleo alpino fluviale, l’elicottero dei Vdf, i sommozzatori e i soccorritori della Croce Verde di Bosisio. Il corpo del giovane è stato recuperato poco distante dal punto del tuffo, ma purtroppo era già senza vita. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, mentre gli amici presenti al momento dell’incidente sono stati ascoltati dalla polizia locale di Ponte Lambro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Chi Era Elias Sandani

Elias Sandani viveva a Canzo, in via Volta, non lontano dal lago di Segrino. Era un ragazzo sportivo, membro della squadra di calcio locale Giovanile Canzese, e lavorava come operaio. Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo primo ottobre.

Quando il padre ha appreso della tragedia, si è precipitato sul luogo dell’incidente intorno alle 18:00, visibilmente sconvolto e in preda alla disperazione. I Vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per calmarlo. Anche gli amici di Elias erano in stato di shock, continuando a chiedere agli agenti se il giovane fosse ancora vivo.

Lo riporta Fanpage.it