Una giornata di relax e divertimento si è trasformata in tragedia per una famiglia milanese a Lavagna, in Liguria. Sabato 8 giugno 2024, dopo una gita in barca nel Levante, l’auto con a bordo madre, padre e tre figli è precipitata nel porto turistico, provocando una serie di eventi drammatici.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando la famiglia si apprestava a lasciare il porto. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava effettuando una manovra di retromarcia quando, per un errore, è finita in acqua. In pochi secondi, il veicolo si è riempito d’acqua, intrappolando al suo interno la madre e il figlio più piccolo, di sei anni. Il padre e gli altri due figli, di 12 e 16 anni, sono riusciti a uscire dall’abitacolo prima che l’auto si sommergesse completamente​.

I soccorsi

Il rapido intervento di un sub e due ormeggiatori presenti nei pressi del molo ha permesso di estrarre la madre e il bambino dall’auto. Entrambi sono stati trovati in arresto cardiaco e subito rianimati sul posto. La madre, di 45 anni, è stata trasportata all’ospedale di Lavagna, mentre il bambino è stato trasferito in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova. .

Oggi la notizia, con la morte della donna che lo scorso 8 giugno era rimasta intrappolata insieme al figlio di sei anni nell’auto precipitata in mare nel porto di Lavagna. La 45enne era stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale della cittadina del Tigullio, recuperata in arresto cardiaco. Il corpo della donna è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. A indagare sono i carabinieri e la Circomare di Santa Margherita.

Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, che sta cercando di chiarire le dinamiche esatte dell’incidente. Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un errore umano durante la manovra di retromarcia, che ha portato l’auto a cadere nel mare. I vigili del fuoco sono stati incaricati di recuperare il veicolo affondato per ulteriori accertamenti​.

L’evento ha scosso profondamente la comunità di Lavagna e oltre. Le preghiere e il sostegno della comunità vanno alla famiglia colpita da questa tragedia, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della madre e del bambino. Intanto, continuano le indagini per capire come una giornata di festa si sia potuta trasformare in un dramma così grande.