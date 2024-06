con riferimento all’articolo in oggetto, pubblicato sulla testata da Lei diretta in data 18 giugno c.a., lo scrivente, in qualità di delegato alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, ente periferico del Ministero della Cultura a cui afferisce il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia, avverte l’esigenza di segnalarle che le informazioni riportate nel pezzo di cui trattasi sono completamente inesatte, in grado di indurre in errore il lettore, lesive per l’immagine del sito e di questo Istituto.

La Sua testata ha scelto di pubblicare uno “sfogo” di qualche lettore non certamente diretto visitatore del sito, decidendo consapevolmente, ma inopportunamente, la linea del non dibattito e riportando contenuti tutt’altro che rispondenti alla realtà. Se la Sua redazione avesse interpellato l’Amministrazione che rappresenta lo scrivente, avrebbe reso un prodotto certamente veritiero, lasciando al senso critico dei lettori il giudizio finale. Per tanto, precisiamo quanto segue:

Sin dalla riapertura nel periodo post-pandemico, dopo i lavori di restauro, riadeguamento impiantistico e di abbattimento delle barriere architettoniche, il Castello di Manfredonia apre al pubblico tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, osservando solo il lunedì come giorno di riposo settimanale, grazie allo spirito di servizio del personale addetto all’accoglienza, fruizione e vigilanza, guidato dalla direttrice, l’archeologa Annalisa Treglia.

Questa ampia apertura settimanale ha permesso di raggiungere i seguenti numeri di visitatori, con un evidente incremento negli anni: dagli 8.800 utenti del 2022, ai quasi 9.300 del 2023, agli oltre 6.000 nei soli primi cinque mesi dell’anno corrente. La “limitazione a un ridotto numero di visitatori” è stata ormai superata da tempo, ulteriore conferma del fatto che la segnalazione che lo Stato Quotidiano ha deciso di pubblicare non è stata verificata.

La quantità di cui sopra ben si sposa con la qualità del servizio offerto, al di là dell’ordinaria amministrazione. Oltre alle numerose manifestazioni e iniziative svolte all’interno del Castello e rivolte alla comunità locale e non solo, si evidenziano alcuni dei progetti più significativi che hanno visto il sito protagonista di un grande cambiamento in termini di innovazione tecnologica, accessibilità e inclusività:

Nel 2023 grazie ai finanziamenti del Programma Operativo Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo” per il periodo 2014-2020 (FESR), riferiti all’azione 6c.1.b “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate” sono stati realizzati dei video in LIS sui reperti esposti, presentati alla stampa e alla cittadinanza con una conferenza ampiamente partecipata nel giorno 28 febbraio 2024. Inoltre, con la collaborazione del Politecnico di Milano, è stata avviata la digitalizzazione 2D e 3D della collezione del museo e in particolare delle stele daunie, con tecnologie avanzate e ad altissima definizione. L’attività di digitalizzazione si è svolta da gennaio a giugno 2023 ed è stata l’occasione per aprire alle scuole il laboratorio di digitalizzazione creato all’interno del museo. Nell’ambito del PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” – NextGenerationEU, è in corso la realizzazione di video LIS su tutte le sale del Museo fruibili con sistema QR code, di tavolette tiflodidattiche in rilievo e testi in braille per l’esplorazione tattile da parte di persone non vedenti e ipovedenti, con il diretto coinvolgimento delle associazioni di categoria. Inoltre, è prevista la redazione dei testi semplificati in Easy to Read e in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) per l’accessibilità del pubblico con disabilità cognitiva.

Ben potendo andare oltre le suddette premesse, ritenendo piuttosto di rinviare la discussione ad altra sede, disponibili a ogni eventuale approfondimento, si chiede per il momento di pubblicare integralmente la presente nota, garantendo alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia il medesimo spazio concesso all’articolo di cui trattasi, e auspicando una maggiore interlocuzione tra la Sua testata e l’Istituto rappresentato dallo scrivente. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MINISTERO DELLA CULTURA CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA