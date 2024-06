Venerdì 21 giugno, dalle ore 20.00, siete tutti chiamati ad affollare Piazza del Popolo, la piazza della città, per l’ultimo atto di questa campagna elettorale. Assieme a me ci sarà Nichi Vendola , una persona che ha incoraggiato, quasi indirettamente, la mia voglia di fare politica.

Ricordo bene l’entusiasmo contagioso che si creò attorno alla sua prima candidatura in Puglia. C’era la speranza, il coraggio e, soprattutto, la volontà di utilizzare il potere come forza gentile per cambiare le cose, per modificare l’ordinario. Vendola è riuscito a fare della Puglia una regione del Mediterraneo accogliente, innovativa e plurale. Non più una periferia del Paese, ma un luogo di sperimentazioni e innovazioni, di possibilità e futuro.