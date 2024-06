“In una sfida difficilissima che è l’amministrazione di una città complessa, ma ricca di potenzialità, come Manfredonia siamo chiamati a questo: migliorare l’ordinario e immaginare lo straordinario. Le due cose, lo ribadisco sempre, sono unite a doppio filo. Dobbiamo lavorare con intensità per risanare fratture, problematiche e difficoltà ataviche della città, ma non ci spossiamo fossilizzare solamente sul passato o sul presente.