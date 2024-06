La vendetta? Forse un agguato tra clan rivali? Un regolamento di conti che apre a nuovi scenari nel panorama criminale del Gargano, già sconvolto da una serie di arresti, condanne e pentimenti recenti. Capire il motivo è essenziale per la DDA e i Carabinieri, i quali cercano di identificare chi ha assassinato Domenico Pio Notarangelo, un allevatore di 36 anni di Mattinata, ucciso il 15 giugno con colpi di arma da fuoco nel suo terreno a “Tagliata”, un’area interna e impervia del territorio.

Il fatto che l’indagine sia stata subito trasferita alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari evidenzia il contesto in cui si ritiene sia avvenuto il quarto omicidio del 2024 nella Capitanata, tutti nel Gargano.

La vittima era stata arrestata nell’agosto 2017 per possesso illegale di un fucile, e poi nell’ottobre 2019 per il possesso di un chilo di cocaina, con una condanna di 4 anni in primo grado. Era evasa il 9 marzo 2020 durante una rivolta nel carcere di Foggia insieme ad altri detenuti, ma si era costituita poco dopo con due compaesani fuggitivi. Era cognato di Andrea Quitadamo, noto come Baffino, un prominente membro dell’ex clan Romito, ora denominato Lombardi/Ricucci/La Torre, che si è pentito nel 2022. Inoltre, era imparentato con Angelo Notarangelo, detto “Cintaridd”, capo del clan di Vieste assassinato il 26 gennaio 2025 da un commando mafioso. L’ex boss Marco Raduano, successivamente pentitosi, ha dichiarato di aver commesso l’omicidio per prendere il suo posto.

Il pentito viestano Danilo Pietro Della Malva, ex membro del clan Raduano collaboratore della giustizia dal maggio 2021, ha indicato in Bartolomeo Notarangelo l’esecutore materiale dell’omicidio di Girolamo Pema, il capoclan viestano ucciso ad aprile 2019 durante una guerra con il gruppo Raduano. Tuttavia, il nome di Bartolomeo Notarangelo non era mai emerso come indagato in nessuno dei numerosi blitz contro la mafia garganica degli ultimi anni.

Il procuratore aggiunto di Bari, Francesco Giannella, coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia, ha commentato la morte di Notarangelo in un convegno a Manfredonia, sottolineando l’importanza di comprendere i contesti e le dinamiche familiari: “Tutte le ipotesi sono considerate; questo delitto si aggiunge a una lunga serie di violenze che affliggono il Gargano da anni.”

Anche Avviso Pubblico ha condannato l’agguato mafioso, sottolineando la necessità di un impegno civico per isolare chi fa regnare il terrore: “È un duro confronto con la mafia garganica; la società onesta deve restare ferma per non permettere a questi signori di dominare il territorio.”

Il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, ha rassicurato la comunità, affermando che non cederanno al terrore: “È un periodo difficile, ma dobbiamo chiamare le cose per nome, senza paura.”

